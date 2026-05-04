ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ

By Jyotirmayee Das

MLA Election Cost: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଜି ବାହାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଜଣେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ (MLA) ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ MLA ପଦବୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିହାର ଭଳି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସୀମା ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ। ବିପରୀତରେ, ଗୋଆ କିମ୍ବା ସିକିମ ଭଳି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସୀମା ୨୮ ଲକ୍ଷରେ ସୀମିତ। ଏହି ସୀମାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଷ୍ପେକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା।

ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ?

ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରାଲି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଥିରେ ତମ୍ବୁ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାଳୀ, ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର, ପତାକା ଏବଂ ପାମ୍ଫଲେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଚାର ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ କରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପିଆର ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ପ୍ରଥମ ବାଧା

ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା

କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ମୌଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା

ବିଧାୟକ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଏବଂ SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ହଜାର । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଦାୟିତ୍ବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।

