ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବୀମା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମିଳେନି କ୍ଲେମ୍
ବିମାନ ବୀମା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ ୨ ରେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ହଠାତ୍, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ, ରନୱେ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଭୂମି ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଖେଳଣା ପରି ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ତିନୋଟି ନ୍ୟାରୋ-ବଡି ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା।
ଧକ୍କାରେ ତିନୋଟି ବିମାନ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେବାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ବୀମା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏକ ବିମାନର ବୀମା କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ:
ଯେକୌଣସି ବିମାନର ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିମାନର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ଛୋଟ ଘରୋଇ ବିମାନ, ଯେପରିକି ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ କିମ୍ବା ଏକ ପିଷ୍ଟନ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିମାନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ୧,୨୦୦ ଡଲାରରୁ ୧୫,୦୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ରୁ ୧୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ବିପରୀତରେ, ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବୀମା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ବିମାନ ବୀମାକୁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି:
ବିଭିନ୍ନ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିମାନ ବୀମାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ‘ହଲ୍ କଭରେଜ୍’, ଯାହା ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ‘ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ’, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଘାତକୁ କଭର କରେ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ‘ଯାତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ’, ଯାହା ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଘାତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଛୋଟ ବିମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ପାଇଁ ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିମାନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବୀମା ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା, ତେବେ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୧,୦୦୦ ଡଲାରରୁ ୨,୦୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ହାଲୁକା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିମାନ ପାଇଁ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨,୫୦୦ ଡଲାରରୁ ୬,୦୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଟିକିଏ ବଡ଼ ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ବିମାନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ୫,୦୦୦ ଡଲାରରୁ ୧୫,୦୦୦ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୩୦,୦୦୦ ଡଲାର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ।
ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ପାଇଁ ମୋଟ ବୀମା କଭରେଜ୍ ୨୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ୩୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ୧,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି:
ରନୱେ କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀମା ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି।
ଯଦି ଏକ ବିମାନ ଘୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଛି, ତେବେ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦିଏ।
ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବୀମା ପଲିସିର ପରିସରରୁ ସର୍ବଦା ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ନିୟମ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅବମାନନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ:
ଯଦି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଶୁଣି ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟେ, ତେବେ ଦାବି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘୋର ଅବହେଳା କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିଦିଏ।
ଠକେଇ ଏବଂ କ୍ଷତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ବୀମା ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଠକେଇ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ବଡ଼ ବୀମା ଦେୟ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବୈଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବିମାନଟି ଜାଣିଶୁଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଦାବି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
ତେଣୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ପାଇଁ ଦାବି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ।