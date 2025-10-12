ଜାଣନ୍ତୁ ବିବାହ ପାର୍ଟିରେ କେମିତି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ କରାଯାଏ Book, ସଲମାନ ଖାନ ନାଚିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା

By Jyotirmayee
CELLNET

ମୁମ୍ବାଇ: ଯଦି ଆମେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ।

ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଯଦି ଆପଣ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ କି? ଯଦି ସେ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ଆପଣ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ।

ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ କେତେ ହେବା ଉଚିତ।

ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେତେ

ଦେଶର ଅନେକ ଷ୍ଟାର ବିବାହରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଇଭେଣ୍ଟ ପରିଚାଳକ, ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସଲମାନ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନ ବିବାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଫିସ୍ ହେତୁ, ଶାହରୁଖ ଏବଂ ସଲମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟିରୁ ତିନୋଟି ବିବାହରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ।

ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ଗାୟକ

ଏକ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଇଭେଣ୍ଟ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହରେ ଏହି ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗାୟକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅରିଜିତ ସିଂହ ସର୍ବାଧିକ ଦେୟ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏପି ଢିଲୋନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ସହିତ। ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ସହିତ।

ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର 10 ରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।

