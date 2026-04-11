iPhone 17 Pro Max ତିଆରି କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଫୋନରୁ ଲାଭ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇଫୋନ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇଫୋନ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି, ଆଇଫୋନ ୧୭ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କରିଥାଏ।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ କମ୍, ତେବେ ଆଇଫୋନ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି? ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆପଲ୍ ଏକ ଲଗଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଗବେଷଣାରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଫୋନର ନିର୍ମାଣ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୬,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା।iPhone ୧୭ Pro Max ର ପାର୍ଟସର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ: ବଡି – ₹୧,୮୪୬, ଡିସପ୍ଲେ – ₹୭,୧୦୩, କ୍ୟାମେରା – ₹୭,୧୭୯, A୧୯ Pro ଚିପ୍ – ₹୮,୦୬୭, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ – ₹୧,୮୨୮, RAM – ₹୧,୯୩୫, ମୋଡେମ୍ – ₹୭,୯୯୧, ବ୍ୟାଟେରୀ – ₹୩୬୪, ଇତ୍ୟାଦି।

ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।ଆପଲ୍ ତାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯାହା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଚିପ୍ସ, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣା କରିବାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ।ଏକ ଫୋନ୍ ଯାହା ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାହା ତିନି ଗୁଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ।

ଏହି କାରଣରୁ iPhone କୁ ବେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ହାର୍ଡୱେର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଛବି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଏହା ଛଡା ଅଧିକ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ପରିବହନ, ସଫ୍ଟୱେର୍ (iOS), ସେବା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଟିକସ ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବ।

 

