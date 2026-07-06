ଏକ ଲିଟର ଏଥେନଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଏଥିରୁ କେତେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ
ଏଥେନଲ୍ ତିଆରି କରି ଆପଣ ବି ହୋଇପାରିବେ କୋଟିପତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଏଥେନଲ୍ ଉଭା ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଥେନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଏଥେନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ କେତେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ।
ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଏଥେନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଟଙ୍କାରୁ ୪୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୪୯ ଟଙ୍କାରୁ ୬୫ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହାରରେ କିଣନ୍ତି। ଏହା ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ମାର୍ଜିନ୍ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ବି-ହେଭି ଗୁଡ୍ ରୁ ଏଥେନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୩୮-୪୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୬୦.୭୩ ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୦-୨୨ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
ଯଦିଓ ଶୁଦ୍ଧ ଆଖୁ ରସ କିମ୍ବା ଚିନି ସିରପରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଥେନଲର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ, ଏହାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୬୫.୫୧ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୦-୨3 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ମକା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩୫-୩୮ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୫୫ ରୁ ୬୪ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ, ଉତ୍ପାଦକମାନେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୫ ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ଏଥେନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଉପ-ଉତ୍ପାଦ – DDGS ଏବଂ ମକା ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରି ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ୩୦ KLPD ଏଥେନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୩୦୦ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ।
ଏହା ୫୪ ଟଙ୍କାରୁ ୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ୧୬ ରୁ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ନିଟ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।