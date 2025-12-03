Helicopter Rent: ବିଭାଘର ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ କେତେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ହେବ…
ଭାରତରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡା ନେବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡା ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ାରେ ନେବା ଶୁଣିବାକୁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଲଗ୍ଜରୀ ପରି ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହା କରିବା ବହୁତ ସହଜ । ବାସ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ କିନ୍ତୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଆଇପି ଯାତ୍ରା, ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡା ପାଇଁ ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା ନେଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
ବିବାହ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏହି ଖୁସି ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡାରେ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଫ୍ୟାଶନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ବର ଆସିବା କିମ୍ବା ହେଲିକପ୍ଟରରେ କନ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଏକ ନୂତନ ଫ୍ୟାଶନ ପାଲଟିଛି।
ଏହି ଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅନେକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଏପରି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ଦେଶରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡା ନିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ପବନ ହଂସ, ଅରିହନ୍ତ, ବ୍ଲୁହାଇଟ୍ସ ଆଭିଏସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ବଦ୍ରି ହେଲିକପ୍ଟର, ଏୟାର ଚାର୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆକ୍ରିସନ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ମଡେଲ୍, ଆକାର, ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଶୁଳ୍କ ନିଅନ୍ତି।
ଆରମ୍ଭ ମୂଲ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 6-8 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ହେଲିକପ୍ଟର 50,000-60,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ 20-30 ସିଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ହେଲିକପ୍ଟର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଭଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ‘H’ ଚିହ୍ନିତ କରିବା, ଭୂମି ସମତଳ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯୋଡେ।
ଏହି କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନେଇ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅପରେଟର ଏଥିପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିଲ୍ କରନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇବା କିମ୍ବା ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲିକପ୍ଟର କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅପରେଟର ଏସବୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଡିଟୋଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।