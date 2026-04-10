ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ କରନ୍ତି ରାଘବ ଚଡ୍ଡା? ମୋଟ ଆୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ…
ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦରମା କେତେ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜନୀତିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ରାଘବ ଚଢା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖବରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ, ଆପ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରାଘବଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ଏହି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା କମ୍ ବୟସରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାଷଣବାଜି ଏବଂ ଚତୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ସେ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ଦରମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ, ସେ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ₹୧.୨୪ ଲକ୍ଷ ରୁ ₹୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସେ ଦୈନିକ ₹୨,୫୦୦ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ₹୩.୬ ନିୟୁତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଯଦି ଦୈନିକ ହିସାବରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟ ₹୩,୦୦୦ ରୁ ₹୭,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଯାତ୍ରା, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ₹୧୦,୦୦୦+ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି (CA) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୋଟ ଆୟରେ ଯୋଡି ହୋଇପାରେ।
ରାଘବ ଜଣେ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଫାର୍ମ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଉଦୟପୁରରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ସମାରୋହରେ ହୋଇଥିଲା।
Genz ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ,ରାଘବ ଚଢା ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି (ସିଏ) ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।