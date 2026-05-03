ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ଯୋଗୁଁ କେତେ କ୍ଷତି ଘଟିବ?
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର, ମଗରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଫଲତାଠାରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ଅର୍ଥାତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଲିଆତି କିମ୍ବା ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ପୁନଃ ମତଦାନ ବା ‘ରି-ପୋଲିଂ’ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର, ମଗରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଫଲତା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଫଲତାରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଫଲତା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନିୟମିତତାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କମିଶନ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଫଲତାରେ ରି-ପୋଲିଂ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।
୧୫ଟି ବୁଥ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ମତଦାନ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ୧୫ଟି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ୪ଟି ବୁଥ୍ ଏବଂ ମଗରାହାଟ ପଶ୍ଚିମର ୧୧ଟି ବୁଥ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ୧୫ଟି ବୁଥ୍ରେ ୨ ମଇରେ ପୁଣିଥରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏହି ରି-ପୋଲିଂ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମୟ ଉଭୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।
ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ ସଜାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ
ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ? ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୁଥକୁ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସାମିଲ ଥାଏ। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ (VVPAT) ମେସିନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବହନ (Transport) ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା, ଖାଇବା-ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ଏବେ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୁଥ୍ ପିଛା ହାରାହାରି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଏକ ସାଧାରଣ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯବାନମାନଙ୍କ ରହିବା, ଯିବା-ଆସିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୁଥରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ପୁଣିଥରେ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।
ରି–ଭୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ?
ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହୁଏ, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଏ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ରି-ପୋଲିଂ ପାଇଁ ନୂଆ କରି ସେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଠାଇବା, ନୂଆ ମେସିନର ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳକୁ ପୁଣିଥରେ ମୁତୟନ କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଯାଏ, ଯାହାର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଦା ମିଳେନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅର୍ଥର ଅପଚୟ।
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ତାହା ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ (Tax) ରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ପୁନଃ ମତଦାନ ହୁଏ, ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେଠାରେ ରି-ଭୋଟିଂ କରାଇବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।