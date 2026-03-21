୧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ ସରକାର କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ କେତେ?

Petrol Price Breakup India: ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରୁ ସରକାର କେତେ ଲାଭ କରନ୍ତି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ₹୨ ରୁ ₹୨.୩୫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତଥାପି, ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟର କେତେ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪୦% ରୁ ୫୦% କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଟିକସରୁ ଗଠିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ₹୯୪.୭୭ , ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱକୁ ଯାଏ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ₹୧୯.୯୦ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅବଦାନକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଭାଟ୍ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ₹୧୫.୩୯ ପ୍ରତି ଲିଟର। ତଥାପି, ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରରେ, ଭାଟ୍ ହାର ଅଧିକ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିରୁ ପ୍ରାୟ ₹୩୫ ରୁ ₹୪୫ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହା ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଟିକସକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ।

ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୫୨ ରୁ ₹୫୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ପ୍ରାୟ ₹୧୦ ରୁ ₹୧୫ ପ୍ରତି ଲିଟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଡିଲରମାନେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ₹୩.୧୪ ରୁ ₹୪.୪୩ କମିଶନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଆୟ।

