ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋଲ୍ରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର? କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏହି ସବୁ ଟଙ୍କା?
ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇୱେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋଲ୍ରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
Toll Tax Revenue : ଭାରତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ନେଟୱର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟରୁ ହେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ଅନ୍ଦାଜ ଏହି କଥାରୁ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇୱେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର, ଫାସଟ୍ୟାଗ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ କାରଣରୁ ଟୋଲ କଲେକସନରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋଲ୍ରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯେ, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋଲ୍ରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଏତିକି ହୋଇଛି କଲେକସନ
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ସାରା ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରୁ ମୋଟ ୬୧,୪୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟୋଲ କଲେକସନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨-୨୬ ରେ ଏହି ଆକଳନ ପ୍ରାୟ ୭୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ନୂଆ ହାଇୱେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଟୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲ ଆଦାୟରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ପ୍ରତିଦିନ ୧୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ
ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୋଟ ୧,୦୮୭ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୭୦୦ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ ୩୮୭ଟି ବେସରକାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରୁ ମୋଟ ଟୋଲ କଲେକସନ ପ୍ରାୟ ୨.୨୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଟୋଲ ଏବେ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି।
କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଟୋଲ୍ ଟଙ୍କା?
ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଟୋଲ୍ କେବଳ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଏକ ଶୁଳ୍କ। ଟୋଲ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ରାଶିର ଉପଯୋଗ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ, ମରାମତି, ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ପୋଲ, ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ସେସରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଫଣ୍ଡକୁ ଯାଏ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସଡ଼କ, ରେଳୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ।
କେଉଁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରେ?
ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଗୁଜରାଟର ବଦୋଦରା-ଭରୁଚ୍ ସେକ୍ସନରେ ଅବସ୍ଥିତ ‘ଭରଥନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା’ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରୁ ୨,୦ND୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ‘ଶାହାଜାହାନପୁର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା’ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ‘ଜଲାଧୁଲାଗୋରୀ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା’ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।