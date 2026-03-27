୧୦୦ ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲରୁ ସରକାରଙ୍କ ଲାଭ କେତେ? ଏଥିରେ କେତେ ଟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରାଯାଏ; ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲର ଏକ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକସ ଏବଂ କମିଶନ ଯୋଡାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏକ ବ୍ୟାରେଲରେ ୧୫୯ ଲିଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟାରେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ୧୫୯ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣନ୍ତି।
ସେମାନେ ଏହି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଶୁଳ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭାରତକୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି, ତେଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମିଶାଇ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି।
ପେଟ୍ରୋଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ: ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଯୋଡିଥାନ୍ତି। ତା’ପରେ ଡିଲର ତେଲ କିଣାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କମିଶନ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ VAT ଏବଂ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ଆଦାୟ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ, ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ, ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ VAT ମିଳିତ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ VAT ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; କିଛି ରାଜ୍ୟ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ VAT ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ।
୧୦୦ ଟଙ୍କା ବିଶିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବିଭାଜନ କେତେ: ପେଟ୍ରୋଲରେ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୬୦% ଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରାୟ ୧୩% ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ, ପ୍ରାୟ ୪% ରୁ ୫% ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦% ରୁ ୨୨% ରାଜ୍ୟ ଭାଟ୍ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୦୦ ଟଙ୍କା ବିଶିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ତେଲ, ୧୩ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ, ୫ ଟଙ୍କା ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଭାଟ୍ ଥାଏ। କମ୍ ଭାଟ୍ ହାର ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭାଟ୍ ହାର ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଥାଏ।
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ ଧରି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବୋଝ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।