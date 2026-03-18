ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍, କରିପାରିବେନି ବିଶ୍ଵାସ
ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
Central Govt. Daily Earn: ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ । ଦେଶକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ରାସ୍ତାର ନେଟୱାର୍କ ବିଛାଇବା, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବା ସାମିଲ ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ?
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସରକାରଙ୍କ ଦୈନିକ ରୋଜଗାରର ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ବଜେଟ୍ ୨୦୨୪-୨୫ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆକଳନ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସରକାରଙ୍କ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩୧,୨୯,୨୦୦ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଗଣନାରୁ ଋଣକୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ କେବଳ ଅଣ-ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୨,୦୭,୨୦୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷର ୩୬୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ହାରାହାରି ଦୈନିକ ଆୟର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ଉଭା ହୁଏ । ଯାହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସରକାର କେତେ ଆୟ କରନ୍ତି
ଗାଣିତିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ ୮୭୮.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଦୈନିକ ଆୟ (ଋଣ ବାଦ ଦେଇ) ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ସରକାର ପାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ରାଜସ୍ୱ ଯାହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଅଂଶ କାଟିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ନିଟ୍ ପରିମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଦୈନିକ ଆୟ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ରାଜସ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ
କର ସରକାରଙ୍କ ଦୈନିକ ଆୟର ସର୍ବବୃହତ ଅଂଶ ଗଠନ କରେ। ବଜେଟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ନିଟ୍ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୭୦୭.୮ କୋଟି ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗରେ ଆୟକର, କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ଏବଂ GST (ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ) ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାରା ଦେଶରେ ଟିକସ ଦେଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। GST ପ୍ରଚଳନ ପରଠାରୁ, ଟିକସ ସଂଗ୍ରହରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱର ଅଂଶ
କର ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଛି । ଯାହାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ‘ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଗରେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭାଂଶ, RBI ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଋଣ ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ପ୍ରାୟ ୧୪୯.୫ କୋଟିର ଦୈନିକ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ରେଳବାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରବାହିତ ପାଣ୍ଠି ଏହି ବର୍ଗରେ ଆସେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ।
ବ୍ୟୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନ
ଯଦିଓ ୮୭୮ କୋଟିର ଦୈନିକ ଆୟ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ପରି ଶୁଭିପାରେ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବଜାରରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହାକୁ ଆମେ ‘ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ’ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କର ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏହାର ଦୈନିକ ନିଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।