ଗୋଟିଏ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ଦାମ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ

Vaibhav Suryavanshi IPL Earnings: IPL ରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ର ୧୬ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ରୟାଲ୍ସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶିରୋନାମା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୭୮ ରନ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ରାତାରାତି ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୂଲ୍ୟ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମୋଟ ₹୧.୧୦ କୋଟି। ଏହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା। ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଏହି ଫି ପାଇବେ।

ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ: ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ୧୪-ମ୍ୟାଚ୍ ଲିଗ୍ ସିଜିନରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹୭.୮୫ ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ।

ଅତିରିକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି: ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ବ୍ୟତୀତ, IPL ଖେଳାଳିମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹୭.୫୦ ଲକ୍ଷ। ଏହି ପରିମାଣ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ରୋଜଗାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ଉପାର୍ଜନ: ମିଶ୍ରଣ କଲେ, ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ର ମୋଟ ଆୟ ପ୍ରାୟ ₹୧୫.୩୫ ଲକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଅଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଯେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାଙ୍କର ଏକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇପିଏଲ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୈଭବ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟଭାନ୍ସିଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାତ୍ରା: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତାଜପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ସଞ୍ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ସେ ସମସ୍ତିପୁରର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପାଟନା ଏବଂ ମୁଜାଫରପୁର ଯାତ୍ରା କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ନିବିଡ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁବ ବୟସରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବିହାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

