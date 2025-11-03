ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବା ରାଜ୍ଯରେ କେତେ ବିଦ୍ଯୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡେ; ଦିନକୁ ସରେ ଏତେ ୱାଟର ବିଜୁଳି…

ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ଯୁତ ଶକ୍ତି

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ଯ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ଯା ପ୍ରାୟ 250 ନିୟୁତ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ରହୁଥିବା ରାଜ୍ଯକୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଆସେ କୁଆଡୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ।

ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରୁଛି।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ଯୁତ ଶକ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯଆଇଥାଏ।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା Obra Power Plant ଓ Anpara Thermal Power Stationରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ।

ଓବ୍ରା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତା 1288 ମେଗାୱାଟ୍, ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନପାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତା 2630 ମେଗାୱାଟ୍ ରୁ ଅଧିକ। ଏହି ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଝାନ୍ସୀର ପରୀକ୍ଷା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆଲିଗଡ଼ର ହରଦୁଆଗଞ୍ଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପରୀକ୍ଷା ତାପଜ ବିଦ୍ଯୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 840 ମେଗାୱାଟ୍, ଏବଂ ହରଦୁଆଗଞ୍ଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 620 ମେଗାୱାଟ୍ ରହିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତି।

ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜଘାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ମାଟିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ତାପଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ କମ୍।

ସେହିପରି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛି। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମିର୍ଜାପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି।

ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, କାନପୁର ଏବଂ ବାରାଣସୀ ଭଳି ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟ ଅଧିକ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 18 ରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

