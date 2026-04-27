ସାରା ରାତି ଚାଲିଲେ କେତେ ବିଜୁଳି ଖାଏ ୧.୫ ଟନ୍ ର AC! ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ହିସାବ କିତାବ
ଗୋଟେ ୧.୫ ଟନ୍ ର AC କେତେ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, AC ଆଉ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି; ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାସିକ ବିଲ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ୧.୫ ଟନ୍ ଏସି ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ତାହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଏକ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶର ଆରାମ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ୧.୫ ଟନ୍ AC ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧ ରୁ ୧.୫ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏସିର ପ୍ରକାର, ଏହାର ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଏବଂ ରୁମର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ଇନଭର୍ଟର ଏସି ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ କାରଣ ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଗତିକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ୫ ଷ୍ଟାର ଇନଭର୍ଟର AC ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ହାରାହାରି ପାୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧.୨ ୟୁନିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଅଣ-ଇନଭର୍ଟର AC ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଏକ AC ନିରନ୍ତର ୭ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଯାଏ, ତେବେ ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୪ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର AC ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ଏହା ପୁରା ରାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯ ରୁ ୧୦ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ।
ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।
ଏବେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଏକ AC ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଏହି ଧାରା ସାରା ମାସ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ କେବଳ AC ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରେ।
ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇନଭର୍ଟର ଏସିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି, ଘରର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିଥାଏ।
ବିପରୀତରେ, ଅଣ-ଇନଭର୍ଟର ଏସିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେଣୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଇନଭର୍ଟର ଏସି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଯଦିଓ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ AC ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେଟିଂ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ରୁମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଲ୍ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଏହା ସହିତ, ସମୟ ସମୟରେ AC ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏକ ମଇଳା ଫିଲ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ AC ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ରୁମ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମେସିନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଆପଣଙ୍କର ଏସିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।
କିଛି ସରଳ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବିନା ଥଣ୍ଡା ପବନର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।