ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ବିଜୁଳି ଖାଏ ୧ ଟନ୍ ର AC, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଗଣିତ

AC କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ AC କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଏକ AC ରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଣଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କାଟିପାରେ। ଯେହେତୁ AC ସାରା ଦିନ ଅନେକ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯୋଡେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ, ଏକ AC କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

୧ ଟନ୍ ଏସି ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ:

ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ୧ ଟନ୍ ନନ୍-ଇନଭର୍ଟର ଏସି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୦.୯ ରୁ ୧.୫ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇନଭର୍ଟର ଏସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ରେସର ଗତିକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହାରାହାରି ୦.୬ ରୁ ୧.୨ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ସଂଖ୍ୟା କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା, ସେଟ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସି ସମାନ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିସର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ର ସରଳ ଗଣିତ ବୁଝନ୍ତୁ:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୧ ଟନ୍ ଏସି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହାରାହାରି ୧ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୮ ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୮ ଟଙ୍କା ହେବ।

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏସି ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୬୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏକ ଇନଭର୍ଟର ଏସି ସହିତ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକିଏ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ହିସାବ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।

କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି:

AC ର ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ, କୋଠରୀର ଆକାର, ଇନସୁଲେସନ, ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଯଦି କୋଠରୀଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀରେ AC ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ୨୪-୨୬ ଡିଗ୍ରୀରେ ଚଲାଇଲେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ନୂତନ ଇନଭର୍ଟର ଏବଂ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର-ରେଟିଂ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା AC ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।

କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:

ଏସି କିଣିବା ସମୟରେ, କେବଳ ଟନେଜ୍ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ ବରଂ BEE ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଟନେଜ୍ ବାଛିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏକ ଛୋଟ ଏସି ଅଧିକ କାମ କରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ।

ଏକ ଟାଇମର୍, ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ସେଟିଂ ଏବଂ ନିୟମିତ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।

