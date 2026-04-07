50W ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ? ଶିଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ

50 ୱାଟ୍ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କେତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ , ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ନିରନ୍ତର ଚାଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦିନରାତି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ବିଲ୍‌କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଗଣିତକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା।

ୱାଟ୍ ରୁ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କିପରି କରାଯାଏ: ପ୍ରଥମେ, ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ୟୁନିଟ୍ (kWh) ରେ ମପାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧ ୟୁନିଟ୍ = ୧ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ସମୟରେ ୧୦୦୦-ୱାଟ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିମାଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍୫୦ ୱାଟ୍, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ୫୦ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ।

୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ: ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ୫୦-ୱାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିରନ୍ତର ଚାଲେ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପାଇଁ ସମାନ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ସମାନ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିନକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ, ତେବେ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୩୬ୟୁନିଟ୍ ହେବ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ₹୬ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି ଧରିନେଲେ, ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ₹୨୧୬ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଏକ ୫୦-ୱାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଚାଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ ₹୨୦୦ ରୁ ₹୨୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କି: ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାନର ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ୭୦-୮୦ ୱାଟ୍, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନୂତନ BLDC (ବ୍ରଶଲେସ୍ DC) ଫ୍ୟାନ୍ କେବଳ୨୫-୩୫ ୱାଟ୍ ରେ ଚାଲିପାରିବ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୁଏ।

ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସରଳ ଟିପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ: ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲେଟରକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ତରକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ ଶକ୍ତି-ସକ୍ଷମ ମଡେଲ୍ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। BLDC ଫ୍ୟାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ।

ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ୫୦ ୱାଟର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତେଣୁ, ଦିନରାତି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

