ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, CCTV କ୍ୟାମେରା ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ବିଜୁଳି ଖାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ମାସର ହିସାବ-କିତାବ
ଗୋଟେ CCTV କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ମାସକୁ କେତେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଉଠେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉଛି; ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା।
ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଏହାକୁ ଚଲାଇ ରଖିବାରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥାଆନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଛୋଟ CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ସାମାନ୍ୟ CCTV କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୧୦ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଅନେକ ଘରେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୫ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏକ କ୍ୟାମେରା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ କରେ, ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ୱାଟ୍ କିମ୍ବା ୦.୧୨ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
କ୍ୟାମେରା ସହିତ DVR ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ:
ମାସିକ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରାୟ ୩.୬ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ଚାରୋଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୪ ରୁ ୧୫ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଯେ ଏହାସହିତ ଥିବା DVR କିମ୍ବା NVR ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ରେକର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଏହାମଧ୍ୟ ୨୦ ରୁ ୪୦ ୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ରେକର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ DVR କୁ କାରକ କରାଯାଏ ମୋଟ ମାସିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୩୦ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
CCTV କ୍ୟାମେରା ଚଳାଇବାର ମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ:
ଏହି ସୂଚନାକୁ ମନରେ ରଖି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ଭାରତରେ ହାରାହାରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହାର ପ୍ରାୟ ୭ ଟଙ୍କା ରୁ ୮ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଚାରୋଟି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ DVR ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉନାହିଁ, ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡେ। ଏହା ସହିତ ନାଇଟ୍-ଭିଜନ୍ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ; ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନକ କ୍ୟାମେରା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କାରଣ ଲାଇଟ୍ ସାରା ରାତି ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ।