୧ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବିଜୁଳି ଖାଏ ଗୋଟିଏ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍, ଏମିତି ଚଲାନ୍ତୁ କମ୍ ଆସିବ ବିଲ୍…
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିନରାତି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ?
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗଣିତକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ୬୦W ରୁ ୮୦W ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନକୁ ୭୫W ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ୦.୦୭୫ ୟୁନିଟ୍ (kWh) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଗଣନା କରିବାର ମୌଳିକ ସୂତ୍ର।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ: ୭୫W = ୦.୦୭୫ kW। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ୦.୦୭୫ ୟୁନିଟ୍। ଏବେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାନ୍ତି; ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୦.୦୭୫ × ୧୦ = ୦.୭୫ ୟୁନିଟ୍ ହେବ।
ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ୩୦ ଦିନର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରିବା, ତେବେ ମୋଟ ୦.୭୫ × ୩୦ = ୨୨.୫ ୟୁନିଟ୍ ହେବ। ଏବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୭ ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨୨.୫ × ୭ = ୧୫୭.୫ ଟଙ୍କା ହେବ – ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦-୧୬୦ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିପାରିବ।
ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଦୁଇରୁ ଚାରୋଟି ପଙ୍ଖା ଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ପଙ୍ଖା ଏହିପରି ଚାଲେ ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହଜରେ ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ପଙ୍ଖା ଚାଲୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିଥାଏ।
ଆଜିକାଲି, BLDC (ବ୍ରଶଲେସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ) ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହା କେବଳ ୨୫-୩୫W ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ୭୫W ଫ୍ୟାନକୁ ୩୦W BLDC ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଧାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଗରମ କମିଗଲେ ବେଗ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି-ସକ୍ଷମ ମଡେଲ୍ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ।
ଫ୍ୟାନ୍ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଥରେ ଆପଣ ଏହାର ମୂଳ ଯୁକ୍ତିକୁ ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଫ୍ୟାନ୍ କେବେ ଚାଲୁ କରିବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହାର ଟ୍ରାକ୍ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶେଷରେ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସତର୍କତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ।