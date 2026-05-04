ଡେଲି ୮ ଘଣ୍ଟା କୁଲର୍ ଚଲାଇଲେ କେତେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସେ, ଗଣିତରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମାସକର ଖର୍ଚ୍ଚ
ଗୋଟେ କୁଲର ୮ ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ବିଜୁଳି ଖାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ ଅନେକ ଘରେ ଏୟାର କୁଲର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏକ ଏସି କିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ବଦଳରେ ଏକ କୁଲରକୁ ବାଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୁଲର ଚଲାନ୍ତି ତେବେ ମାସ ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କେତେ ଆସିବ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏବେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
ଗୋଟିଏ କୁଲର କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ:
ଏକ କୁଲରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ୱାଟେଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦W ରୁ ୨୫୦W ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଛୋଟ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଲର ୧୫୦W ରେଟିଂ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ୦.୧୫ ୟୁନିଟ୍ (kWh) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ:
ଏବେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୧୫୦W କୁଲର ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ୩୦ ଦିନ ସହିତ ଗୁଣନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୩୬ ୟୁନିଟ୍ ହେବ।
ଏବେ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୬ ଟଙ୍କା। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୬ ୟୁନିଟ୍ × ୬ ଟଙ୍କା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨୧୬ ଟଙ୍କା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଏକ କୁଲର ଚଲାଇବା ଏକ AC ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରତି ୱାଟ୍ ମୂଲ୍ୟ:
ଯଦି ଏକ କୁଲରକୁ ୧୦୦W ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୪୦-୧୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ୨୦୦W କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଥିବା କୁଲର ପାଇଁ, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ୩୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, କୁଲରର ଆକାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ:
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଲରର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁଚଳନ ଥିବା ରୁମରେ କୁଲରକୁ ଚଲାନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଜଳସ୍ତର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ପୁରୁଣା, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୁଲରଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ମଡେଲ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ।
ଏୟାର କୁଲର ଚଲାଇଲେ ପକେଟ ଉପରେ ଭାରୀ ଚାପ ପଡ଼େ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ୱାଟ୍ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ମୌଳିକ ଗଣନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରିପାରିବେ।