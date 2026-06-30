ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲିଟର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଉଥିଲେ? କହୁଥିଲେ- ଅମୃତର ପାଣି
ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଥିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ବା ଅମରତ୍ୱର ଜଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆକବରଙ୍କଠାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜକୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା; ସମ୍ରାଟମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜଳ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମ ପବିତ୍ରତାର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ, ବାବର ଏବଂ ହୁମାୟୁନ୍ ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଆଣି ନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ‘ବାବର୍ଣ୍ଣନାମା’ ରେ ବାବର ଗଙ୍ଗା ଜଳର ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ କାବୁଲର ନଦୀ ଜଳର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ, ବାବର ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ‘ଆବ-ଏ-ହାୟତ’ ଜୀବନର ଜଳ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଆକବର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇବାର ପ୍ରଥାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଅବୁ’ଲ-ଫଜଲଙ୍କ ରଚନା ‘ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ’ ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆକବର କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଉଥିଲେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏହି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ଐତିହାସିକ ରାମନାଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକ “ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଗଲ୍ସ” ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆକବର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ।
ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା; ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଚାଖି, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆକବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଉଥିଲେ।
ଗଙ୍ଗାଜଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା:
‘ଆଇନ୍-ଇ-ଆକବରୀ’ ଅନୁସାରେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଶୀତଦିନେ ଏହାକୁ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଟିକିଏ ଗରମ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଏହାକୁ ଲୁଣପାଣି (ନାଇଟ୍ରେଟ୍) ସାହାଯ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଉଥିଲା।
ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା; ବରଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହି ଜଳକୁ ଏକ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପାଣିକୁ ସିଲ୍ କରି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚାଯାଉଥିଲା:
ଜଳର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଜାରରେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟାଯାଉଥିଲା; ହେଲେ, ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ବିନା ଫୁଟାଯାଇ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଜଳ ପରିବହନ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ କରାଯାଉଥିଲା। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ଗଙ୍ଗାଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆକବର ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ:
ଐତିହାସିକମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆକବର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କରିଥିଲା।