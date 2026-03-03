ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ବଞ୍ଚିଛି ଗାସ୍, ଜାଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି କି… ଏମିତି କଲେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ
କିପରି ଜାଣିବେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଘର ଘରକା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚୁଲି ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ସରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅତିଥି ଆସିବା ସମୟରେ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାକି ଅଛି ତାହା ଆକଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଘରେ କିଛି ସରଳ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି, କୌଣସି ମେସିନ୍ ବିନା, ଆପଣଙ୍କର LPG ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାକି ଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଦା କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
ଓଦା କପଡା ବ୍ୟବହାର କରି ବାକି ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବେ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। କେବଳ ଏକ ସଫା କପଡାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ କପଡାଟି କାଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ, ସିଲିଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠକୁ ଭଲଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନ ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ଥାଏ। ଗ୍ୟାସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଶୀତଳତା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଗ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଅନୁମାନ କର:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଓଜନ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ LPG ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ତାର ଖାଲି ଓଜନ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଟାୟାର ଓଜନ କୁହାଯାଏ।
ପ୍ରଥମେ ମେସିନରେ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋଟ ଓଜନ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଏହି ଓଜନରୁ ଟାୟାର ଓଜନ ବିୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ରଟି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସର ଓଜନ ହେବ।
ଏକ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାୟ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆପଣ କେତେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ବାକି ଅଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ।
ଅଗ୍ନିଶିଖା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
କେତେବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଜେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଚୁଲାର ଶିଖା ପୂର୍ବ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ହେବାରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି, କିମ୍ବା ଶିଖା ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
ଯଦିଓ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପରି ସଙ୍କେତ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ଭଲ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।