ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି! ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏତେ ସୁନା? CMଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ସୁନା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୦ ମେ’ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ, ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ସେବେଠାରୁ ସୁନା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଆଜି ଆମେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି:

ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ୮୮୩ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଛି। ଏହି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରୂପା ଅଛି। ବିଜୟ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିତାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ୬୨୪ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।

ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି:

ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୩.୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଛି। ତାଙ୍କ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଥଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।

ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୫, ୧୯୯୯ ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିବାହରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ଏବେ ଅଲଗା ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ନାଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଉଛି। ଦୁହେଁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରଦା ଉପରେ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ।

ଏବେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକାଠି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ହେଲେ, ଥଲାପତି ବିଜୟ କିମ୍ବା ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

