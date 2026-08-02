ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ରେ କେତେ ସୁନା ଥାଏ, ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଟି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଅଲିମ୍ପିକ୍, କମନଓ୍ୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଏହି ପଦକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ବାସ୍ତବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।

ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲରେ କେତେ ସୁନା ଥାଏ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୂପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମୀ ଦେଲେ…

୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି (IOC)ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ଅତି କମରେ ୯୨.୫% ରୂପା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହାର ଉପରେ ଅତି କମରେ ୬ ଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ପରତ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମାତ୍ର ଥାଏ।

ତେବେ ବାକି ପଦକ କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୁଏ:

Uttarakhand Govt.

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଉଚ୍ଚମାନର ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ମୋଟ ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ୫୫୦ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।

ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ଥାଏ ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ପରତ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଦକଟି ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ପରି ଚମକିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ।

କ’ଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ହେଉଥିଲା:

ନା। ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ କେବଳ ୧୯୧୨ ମସିହାର ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ତିଆରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା।

ଏହା ପରେ ସୁନାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରୂପାରେ ତିଆରି କରାଯାଇ, ତା’ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ଏକ ପତଳା ପରତ ଚଢ଼ାଯାଏ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଦାମ କେତେ:

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ମୂଲ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପାର ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ବଦଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଏବଂ ବାକି ଅଂଶ ରୂପା ଥିବାରୁ, କେବଳ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ତିଆରି ପଦକ ପରି ହୋଇନଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଭୂପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମୀ ଦେଲେ…

୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

ସବୁ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା?…

ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଲେ ଯାତ୍ରୀ; ୫…

1 of 29,644