ଓମାନ ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ କେତେ ଲାଗିଛି ସୁନା, ସତରେ କ’ଣ ସୁନା ଇଟାରେ ତିଆରି ଏହି ଦୁର୍ଗ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମରୁଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓମାନରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେବଳ କୂଟନୀତି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅଲ୍ ବୁ ସଇଦ ରାଜବଂଶର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଥିବା ସୁଲତାନୀ ମହିମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ।

ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ୍ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ନାମ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର “ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ” ପାଇଁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।

୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରାସାଦର କାନ୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲହଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓମାନର ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସୁନାର ଚମକ ଏବଂ ମାର୍ବଲର ଶୀତଳତା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓମାନର ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ କେତେ ସୁନା ଲାଗିଛି।

ସୁଲତାନଙ୍କ ବାସଭବନ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନା ଇଟାରେ ତିଆରି କି:

ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ମହଲରେ ସୁନା ଇଟା ଥିବା ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କର ଛଅଟି ବିଶାଳ ମହଲର ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ରାଜପରିବାରକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶାଳ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଆଲାମ୍ ମହଲ।

ଏହି ପ୍ରାସାଦଟି ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖଭାଗ, ଯାହା ସୁନା ଏବଂ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ।

ଯଦିଓ ଇଟାଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ସୁନା ହେବାର ଧାରଣା ଏକ ରୂପକ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଭିତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ସୁନା ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ସ୍ତର “ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ”ର ଭ୍ରମକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।

ଏହି ପ୍ରାସାଦକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ:

ମସ୍କଟର ପୁରୁଣା ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ପ୍ରାସାଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଦୁର୍ଗ, ମିରାନି ଏବଂ ଜଲାଲି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ପରି ସୁରକ୍ଷିତ।

ଏହା କେବଳ ସୁଲତାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ବ୍ରିଟେନର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଏହି ରାଜକୀୟ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଗ୍ ପ୍ୟାଲେସର ଏକ ଝଲକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଧଳା ମାର୍ବଲକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଆଖିକୁ ଚମକାଇ ଦିଏ।

ଭିଲା, ସ୍ପା ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁଲତାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଓମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଣ୍ଡନର ଆଡ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ୧୮ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆନ ମାର୍ବଲ୍ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଏବେ ବି ଇତିହାସର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି।

ସୁଲତାନଙ୍କ ଜେଟ୍:

ସୁଲତାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଭୂମି ବାହାରେ ବିସ୍ତାରିତ; ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର “ଅଲ୍ ସଇଦ” ନାମକ ଏକ ଜାହାଜ ଅଛି, ଯାହା ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ୫୦୮ ଫୁଟ ଲମ୍ବା।

ଏହି ୬୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ୟାଟ ଏକ ଭାସମାନ ସହର, ଯାହା ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କୋଠରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଘରୋଇ ଥିଏଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।

ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ, ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବିମାନ, ଓମାନ ରୟାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ବିଶାଳ ବୋଇଂ ୭୪୭ ଜମ୍ବୋ ଜେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସୁଲତାନର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଓମାନର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧୁନିକ ମହିମା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ।

