ଦୁବାଇରୁ କେତେ ଆଣିପାରିବେ ସୁନା; ଅଧିକ ସୁନା ଆଣିଲେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଜେଲ! ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ…
Gold Limit From Dubai:ଦୁବାଇରୁ ସୁନା ଆଣିବା ଯେତିକି ସହଜ ମନେହୁଏ, ତାହା ନୁହେଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କାରିଗରୀ ହେତୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଦୁବାଇରୁ ସୁନା କିଣନ୍ତି। ତଥାପି, ଦୁବାଇରୁ ସୁନା ଆଣିବା ଯେତିକି ସହଜ ମନେହୁଏ, ତାହା ନୁହେଁ। ଟିକସ ନ ଦେଇ ଭାରତକୁ କେତେ ସୁନା ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ବୋର୍ଡର କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ସୀମାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଭାରୀ ଜରିମାନା, ଜବତ ଏବଂ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନଗତ ସୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରମୁକ୍ତ ସୁନା ସୀମା:ସୁନା ପାଇଁ ଟିକସମୁକ୍ତ ସୀମା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। CBIC ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ କୌଣସି କଷ୍ଟମ୍ ଶୁଳ୍କ ନ ଦେଇ ୫୦,୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ୨୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିପାରିବେ। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ୧୦୦,୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ୪୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇପାରିବେ।
୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସୀମା ୪୦ ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଛାଡ଼ କେବଳ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସୁନା ବାର୍, ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ।
ସୁନା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା: ଏହି ଟିକସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଟିକସମୁକ୍ତ ସୁବିଧା କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ଛାଡ଼ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସୀମିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା କମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୁନା ଜବତ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ସୁନାର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ୩୮.୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ସୁନା ଆଣିବ ତେବେ କଣ ହେବ: ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଘୋଷଣା ନକରି ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ପରିଣାମ କଠୋର ହୋଇପାରେ। କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ସୁନା ଜବତ କରିବାର ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ, ୧୯୬୨ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ।
ଯଦି ଏହି ମାମଲାରେ ସଂଗଠିତ ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ ଜଡିତ ଥାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା, ୨୦୨୩ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା।