ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କେତେ ହୋଇଗଲା ବିଜୟଙ୍କ ଦରମା, ତାମିଲନାଡୁରେ CMଙ୍କୁ କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ମିଳେ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦଳର ନଅ ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।
ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନ ନାୟକନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ହେବ।
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା:
ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାରୀ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୨.୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ମୋଟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ, ମୌଳିକ ଦରମା ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୨.୦୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦରମା:
ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଠନ ଆଧାରରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୩୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ଚେନ୍ନାଇରେ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ବିଜୟଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଦିଆଯିବ। ଏହି ବାସଭବନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Z+ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା:
ଏହି ପଦବୀ ସହିତ ଜଡିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ Z+ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କଭରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଆଧୁନିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସ୍କର୍ଟ ଯାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ୟୁନିଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ।
ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା:
ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସହାୟତା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହାୟତା ଦଳ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସହାୟକ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଜୟଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଜଣେ ରୋଷେୟା, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି।
ମାଗଣା ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା:
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।