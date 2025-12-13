ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା, ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ୧ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ପ୍ରତି ଡଲାର ପ୍ରାୟ ୯୦ ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ୨୦୧୪ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଟଙ୍କା କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ନେହେରୁଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା:
ଇତିହାସକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନେହେରୁଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩.୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ୧୯୪୯ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ପ୍ରତି ଡଲାର ୪.୭୬ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା।
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି:
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୮.୫ ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ଟଙ୍କା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୯୦ ଟଙ୍କା ଉପରେ କାରବାର କରୁଛି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ମୋଦିଙ୍କ ଦଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଟଙ୍କା ଏହାର ମୂଲ୍ୟର ୫୦% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ଡଲାର ପ୍ରାୟ ୮୩.୫୧ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରାୟ ୮୮.୭୪ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ୬% ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି।
ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ପୂର୍ବ ମନମୋହନ ସିଂହ ସରକାରଙ୍କ ଦଶ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 29% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଏହି ହ୍ରାସ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ହାରରେ ଘଟିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡଲାର ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କାର ନିରନ୍ତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ୧ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ:
ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ, ୧ ଟଙ୍କା ୧ ଡଲାର ସହିତ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ, ୧ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩.୩୦ ରୁ ୪.୧୬ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଡଲାର ସହିତ ବନ୍ଧା ନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାଉଣ୍ଡ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା।
ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଏତେ ସ୍ଥିର କାହିଁକି ଥିଲା:
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ (୧୯୪୭-୧୯୬୪) ସାରା ଟଙ୍କା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା, ବିନିମୟ ହାର ମାତ୍ର ୨% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେହେରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା।