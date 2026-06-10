୧୯୪୭ର ଭାରତ vs ୨୦୨୬ର ଇଣ୍ଡିଆ… ନେହେରୁଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେତେ ବଦଳିଛି ଦେଶ

ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଥିବା ଭାରତ ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ବଦଳିଛି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।

ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ୧୯୫୧-୫୨ ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା; ହେଲେ, ନେହେରୁ ୧୯୪୭ ମସିହାରୁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନା କରିବା ନିରର୍ଥକ ହୋଇପାରେ – କାରଣ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗରମର ପାରଦ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ…

୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ପୁରା ନାଁ…

ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋଦି ନେହେରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସର୍ବପରି, ଭାରତ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି।

ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ୧୯୪୭ ମସିହାର ଭାରତ ବନାମ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପଥ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ଏକ ବିଖଣ୍ଡିତ ଦେଶ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା:

୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଦେଶ ବିଶାଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ବିଭାଜନର ଆଘାତ ଏବେ ବି ତାଜା ଥିଲା; ପ୍ରାୟ ୧୪ ନିୟୁତ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ୧୮-୧୯ ପ୍ରତିଶତ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ। ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ପ୍ରାୟ ୩୨ ବର୍ଷ ଥିଲା।

ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏବଂ କୃଷି ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା।

ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନୂତନ କୋଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ଥିଲା; ତାଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ, ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିଲା।

ନେହେରୁ ଭାରତ ପାଇଁ କ’ଣ କରିଥିଲେ:

ନେହେରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲେ। ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୫୧-୫୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ; ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ନେହେରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ସଂସଦ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରାଯାଇଥିଲା।

ସେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ୧୯୫୧ ମସିହାରେ IIT ଖଡ଼ଗପୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ AIIMS ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ସେହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ।

‘ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନ୍ଦିର’ ନେହେରୁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ:

ଭାକ୍ରା-ନାଙ୍ଗଲ, ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ନେହେରୁ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ “ଭାରତର ମନ୍ଦିର” ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ।

ସେ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ; ଭିଲାଇ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୁର ଭଳି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା।

ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ, ନେହେରୁ ଅସହଯୋଗ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା।

ନେହେରୁ ଯୁଗର ସୀମା କ’ଣ ଥିଲା:

ନେହେରୁଙ୍କ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ‘ଲାଇସେନ୍ସ-ପରମିଟ୍ ରାଜ’ର ଯୁଗ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନେ କରାଯାଏ।

ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର ଥିଲା। ଚୀନ୍ ସହିତ ୧୯୬୨ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।

ହେଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ନେହେରୁ ଏକ ଗରିବ, ଖଣ୍ଡିତ ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍ଥାଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ; ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସତ୍ୟକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବା ସହିତ ସମାନ ହେବ।

୨୦୨୬ରେ ଭାରତ: ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା:

୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।

ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା।

ଭାରତ ମହାକାଶ, ଔଷଧ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଭାରତ ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ପୂର୍ବ ନେତାମାନେ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏହି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋଦି କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ:

୨୦୧୪ ମସିହାରୁ, ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।

ଜନ ଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ନିୟୁତ (୫୦ କୋଟି) ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (DBT) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇପାରିବ।

UPI ଭାରତର ପେମେଣ୍ଟ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା; ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉପକରଣ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, UPI କାରବାର ମୂଲ୍ୟ ୧୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଚା ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛି।

ସରକାରୀ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସିଡ଼ିର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି।

ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:

ମୋଦି ସରକାର ରାସ୍ତା, ରେଳବାଇ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମୋଟ ଲମ୍ବ ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରାୟ ୯୧,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ୧.୪ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା।

ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରେଳ ଯାତ୍ରାର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଘରୋଇ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ଥିଲା; ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ସୂଚାଇଛି ଯେ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା।

ମୋଦି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ:

ମୋଦି ସରକାର ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ GST ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା।

୨୦୧୯ରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା ୩୭୦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ‘ତିନ ତଲାକ’ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୀତି, ସମାଜ ଏବଂ ଶାସନର ଗତିପଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି।

ବିଜ୍ଞାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି:

ମୋଦୀଙ୍କ ଯୁଗରେ, ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଛବି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ଭାରତ G୨୦ ସଭାପତି ପଦରେ ଥିଲା।

ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-୩ ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। COVID-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଭାରତ ୨୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟୀକା ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ (ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ) ଏବଂ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରକୃତ ତୁଳନା କ’ଣ:

ନେହେରୁ ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ତୁଳନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନେହେରୁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗରିବ ଭାରତ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋଦୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ। ନେହେରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ; ମୋଦୀ ଗତି, ପରିମାଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

ନେହେରୁଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋଦୀଙ୍କ ଭାରତ ପରିଚୟର ବିତରଣ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା; ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ଏହାର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।

ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୯୪୭ ମସିହାର ଭାରତ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଭାରତ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦେଶ।

ନେହେରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଶାସନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଦକ୍ଷ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସାହସିକ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ।

ଭାରତର କାହାଣୀ କୌଣସି ଏକ ନେତାଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ; ଏହା ଅନେକ ପିଢ଼ିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ। ନେହେରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ।

ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ରହିବା ସହିତ ଉତ୍ଥାନ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା; ତେବେ ହିଁ ଦେଶ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଗରମର ପାରଦ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ…

୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ପୁରା ନାଁ…

ଆକାଶରୁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ପାକିସ୍ତାନ!…

ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନ…

1 of 18,381