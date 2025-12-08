ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁଧ ମିଳେ? ଯଦି ଆପଣ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏହା କେତେ ହେଇଯିବ?

Swiss Bank Interest: ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବେ ୧୦ଲକ୍ଷ ଜମା କରିଲେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Swiss Bank Interest: ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଧନୀ ହେବେ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତ ପରି ନୁହେଁ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୧୦ଲକ୍ଷ ଜମାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ।

ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱିସ୍ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ୦% ପାଖାପାଖି ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେଠାରେ ପଡି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ବହୁତ କମ୍ ସୁଧ ହାର ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିଛି।

କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କରନ୍ତୁ…

ସାବଧାନ୍! ଆପଣଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ଚାଟ ଆଉ କିଏ…

ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସୁଧ ହାର କୁହାଯାଏ। ସୁଧ
ରୋଜଗାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ହେପାଜତ ଶୁଳ୍କ ଦିଅନ୍ତି।

ଲୋକମାନେ ସୁଧ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋପନୀୟତା, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି।

ଉଚ୍ଚ ନେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ଗ୍ରାହକମାନେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ନିବେଶ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସୁଧ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ।

୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ୱିସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରି ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା CHF ହିସାବରେ ସମାନ ପରିମାଣ ରହିବ। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ସୁଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ INR ରୁ CHF ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦିଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସମାନ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ମୁଦ୍ରାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଲୋକମାନେ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ବିଶ୍ୱ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଟିକସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସ୍ୱିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

