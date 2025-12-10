EPFO Pension ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ମିଳେ ସୁଧ? ଘରେ ବସି ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ…
EPFO Pension ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ମିଳେ ସୁଧ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, PF ହେଉଛି ଏକ ସଞ୍ଚୟ, ଯାହା ଉପରେ ଭରଷା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଛୋଟ ପରିମାଣର ରାଶି ଜମା କରାଯାଏ, ଏବଂ ସମୟ ସହିତ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ସୁଧ ଜମା ହେଉଛି ଏବଂ ଘରୁ ଏହାକୁ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସରକାର ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (2025-26) ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ହୋଇପାରେ।
2024-25 ପାଇଁ ସୁଧ ହାର 8.25%
2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, EPF ଉପରେ 8.25% ସୁଧରେ PF ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ପରି ସମାନ ହାର। ୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୪ ଏବଂ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ EPFO ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପାଖାପାଖି ସୁଧ ହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।
ଘରୁ ଆପଣଙ୍କ PF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବେ ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ମିସଡ୍ କଲ୍ ସେବା
ଆପଣଙ୍କ UAN ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ‘011-22901406’ କୁ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପାଇବେ।
SMS ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ
ମେସେଜ୍ ବାକ୍ସରେ EPFOHO UAN ENG ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 7738299899 କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଭାଷାରେ ବାଲାନ୍ସ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍
ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ – EPFO ବିଭାଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ – ‘View Passbook’ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। UAN ଏବଂ OTP ପ୍ରବେଶ କରି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସବୁକ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
EPFO ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା
ବର୍ତ୍ତମାନ, EPFO ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର ସୀମା 15,000 କିମ୍ବା ତଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ DA ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ PF ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପେନସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରେ।
PF କିପରି କଟାଯାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ?
ବେତନରୁ କଟାଯାଉଥିବା PF , ମୋଟ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର 12% ସହିତ ସମାନ। ଏହି ପରିମାଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟ 12% ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ PF ପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8.33% ପେନସନ ପାଣ୍ଠି (EPS) ରେ ଏବଂ 3.67% ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) ରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପେନସନ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଇପାରୁଥିବା ପରିମାଣକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି।