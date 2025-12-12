EPFO: ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଆସିଲା ସୁଧ? ଘରେ ବସି ମିନିଟରେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସରଳ ଟ୍ରିକ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ PF କଟୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। PF ହେଉଛି ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ସୁଧ ଜମା ହେଉଛି ତାହା ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏବେ କେବଳ 1 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ସୁଧ ଉଭୟ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ।
PF ଉପରେ କ’ଣ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି?
EPFO ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ 8.25 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ହାର ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣରେ ଏହି ସୁଧ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 2026 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା EPFO ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, PF ଯୋଜନାର ଦରମା ସୀମା 15,000 ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ DA ମିଶି 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, ସେ PF ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତମ ପେନସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଦରମାରୁ PF କିପରି ଏବଂ କେତେ କଟାଯାଏ?
ଦରମାରୁ PF କାଟିବା ବହୁତ ସହଜ।
1-କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ DA ର 12 ପ୍ରତିଶତ PF କୁ ଯାଏ।
2-କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ 12 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଂଶ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ।
3- ଏକ ଅଂଶ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯାଏ, ଏବଂ ବାକି PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଡାଯାଏ।
ଘରୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ…
ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଏକ ମିସଡ୍ କଲ୍, ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା କରିପାରିବେ।
1- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର UAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ 011-22901406 କୁ ଏକ ମିସଡ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ସହିତ ଏକ SMS ପାଇବେ।
2- ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ମେସେଜ୍ ବାକ୍ସରେ EPFOHO UAN ENG ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 7738299899 କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ।
3- ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, EPFO ବିଭାଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ View Passbook ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର UAN ଏବଂ OTP ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PF ପାସବୁକ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଏବଂ ମାସିକ ଅବଦାନ ବିବରଣୀ ଦେଖାଇବ।
PF ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁଧ ମିଳୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।