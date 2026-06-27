ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାରେ କେଉଁ କରେନ୍ସି ଚାଲେ…

ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ ହେବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକ୍ରମେ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ୟୁରୋ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଠାରେ ୧୦,୦୦୦ (ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା) କେତେ ହେବ।

ୟୁରୋଜୋନରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁରୋକୁ ଏହାର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ କାରବାର ଯେପରିକି ଦୋକାନ, ପରିବହନ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେୟ ୟୁରୋରେ କରାଯାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାରରେ, ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୦.୦୦୯୩ ୟୁରୋ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ୟୁରୋ ପ୍ରାୟ ୧୦୭.୪5 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ହାରକୁ ଆଧାର କରି, ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୬ ୟୁରୋ ହୋଇଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତି ରାତି ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୫୦ ୟୁରୋରେ ଏକ ହୋଟେଲ୍ ବେଡ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମାନକ ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ଦର ସାଧାରଣତଃ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ ୟୁରୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।

ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ହାରାହାରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜନର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ୧୫ ରୁ ୨୫ ୟୁରୋ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଟେସ୍କୋ କିମ୍ବା ଡନ୍ସ୍ ଭଳି ସୁପରମାର୍କେଟ୍ ଚେନ୍ ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା କିରାଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ଡବଲିନ୍ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଲିପ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦୈନିକ ଯାତ୍ରା ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଦୈନିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ୮ ରୁ ୧୨ ୟୁରୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।

ଯଦିଓ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଠାରେ ଜୀବନଯାପନର ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ।

You might also like More from author
More Stories

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଜୀବନ; ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ…

ଏହି ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରେ ମୁମ୍ୱାଇ…

1 of 29,307