ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଓମାନରେ କେତେ, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କ’ଣ କ’ଣ କିଣିହେବ…
ଭାରତର ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓମାନରେ କେତେ ହୋଇଯିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଓମାନର ସଲାଲାହ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଏକ କ୍ରେନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଯଦି ଆପଣ ଭାରତରୁ ଓମାନକୁ ୧,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଓମାନରେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆପଣ କ’ଣ କିଣିପାରିବେ।
୧ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ:
ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ୧ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୪୦୬ ଓମାନି ରିଆଲ ସହିତ ସମାନ। ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଛୋଟ ମନେହୁଏ, ଓମାନି ରିଆଲ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ।
ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ସେଠାରେ କଣ କିଣିହେବ:
ପ୍ରାୟ ୪୦୬ ଓମାନି ରିଆଲ୍ ସହିତ, ଆପଣ ମସ୍କଟ୍ ଭଳି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ଶୟନ କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ନେଇପାରିବେ। ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ୧୫୦ ରୁ ୨୫୦ ଓମାନି ରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କିରାଣା ସାମଗ୍ରୀ:
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୭୦ ରୁ ୧୦୦ ଓମାନି ରିଆଲ୍ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ କିରାଣା ଆବଶ୍ୟକତା, ବେଳେବେଳେ ବାହାରେ ଖାଇବା ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ସୁଲଭ, ଯାହା ଏହି ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପରିବହନ:
ଓମାନରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣତଃ ୨୫ ରୁ ୪୦ ଓମାନି ରିଆଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଯାତାୟାତକୁ ବହୁତ ସୁଲଭ କରିଥାଏ।
ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ କଣ କିଣିପାରିବେ:
ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଏକ ମାନକ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଫର ଏବଂ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣତଃ ୨୦ ରୁ ୫୦ ଓମାନି ରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଓମାନରେ ଏକା ରହୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ରହୁଥିବା ସହରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।