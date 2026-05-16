ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାକୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗଲେ କ’ଣ କ’ଣ କିଣିପାରିବେ
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି; ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଗସ୍ତ ପରେ, ସେ ଏବେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ହେଗରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଏତେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ଭାରତରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ସମକକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୪.୪୯ ୟୁରୋ ସହିତ ସମାନ। ଯେହେତୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋଜୋନର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଦେଶ ଏକ ପୃଥକ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟୁରୋକୁ ଏହାର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ୟୁରୋକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପରେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରିଜର୍ଭ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟିଏ ୟୁରୋର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧୧ ଟଙ୍କାରୁ ୧୧୨ ଟଙ୍କା।
ୟୁରୋ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଡଚ୍ ଗିଲ୍ଡର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଦେଶଟି ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୟୁରୋକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ୟୁରୋ ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ୟୁରୋ କେବଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ୨୧ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ଅଂଶୀଦାରିତ ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା। ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋଜୋନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ୟୁରୋ ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଗଠନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ୟୁରୋଜୋନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁରୋ ନୋଟ୍ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୟୁରୋ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ରେ ୟୁରୋପୀୟ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ବହନ କରେ।
ୟୁରୋ ନୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ €୫, €୧୦, €୨୦, €୫୦, €୧୦୦, ଏବଂ €୨୦୦ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି।