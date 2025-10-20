ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କେତେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ

ଭାରତର ୧୦,୦୦୦ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କେତେ?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଏବଂ ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ସହିତ, ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସିଙ୍ଗାପୁରର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର, ଯାହାକୁ S$ ଲେଖାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ୧୦ ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେତେ ମୂଲ୍ୟର।

ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କେତେ: 

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Womens World Cup: ଇଂଲଣ୍ଡଠୁ ହାରିବା ପରେ ବି…

GK: ଏହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି ଜୁଆ,…

ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୮.୯୯ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୧୦ ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୪୫.୩୧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ଡଲାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ: 

ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅର୍ଥନୀତି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ମୁଦ୍ରା ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରାକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ।

ଏହି କାରଣରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତ ପରି, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଅଛି।

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ୨, ୫, ୧୦, ୫୦, ୧୦୦, ୧୦୦୦ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ୫, ୧୦, ୨୦, ୫୦ ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ୧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାରେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣୀୟ କି: 

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରବାର ପାଇଁ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ କିଛି ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଡ୍ୟୁଟି-ଫ୍ରି ଦୋକାନ ଏବଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନରେ କେବଳ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ କାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ।

You might also like More from author
More Stories

Womens World Cup: ଇଂଲଣ୍ଡଠୁ ହାରିବା ପରେ ବି…

GK: ଏହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି ଜୁଆ,…

(Video)’ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ…

36 ଜହାର ଫୁଟରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନର ଭାଙ୍ଗିଲା…

1 of 27,613