GK: ଭାରତର 1 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ? ଜାଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବେନି…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପହଲଗାମ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବେ ବି ସାରା ଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ । ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା । ପାକିସ୍ତାନର ଏକାଧିକ ଏୟାରବେସ୍ ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ । ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକି ଆମେରିକାର ଶରଣ ପଶିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ।
ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ । ତେବେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ବି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ବା ଟଙ୍କାଟିଏର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ଟଙ୍କା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା…
ଭାରତରେ ୧ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩.୨୮ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ଅଟେ । ସେହି ହିସାବରେ ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩୨୮ ପାକିସ୍ତାନୀ ମଦ୍ରା ହେବ ।
ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଢେର୍ କମ୍ । ଯଦି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପାକିସ୍ତାରେ ବୁଲିପାରିବେ । କାରଣ ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାଖାପାଖି ୨୦୦୦ରୁ ୨୩୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ହେବ ।
ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଭାରତରେ ବୁଲିବା କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଖାଇବା ସହିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ । କାରଣ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଢେର୍ ଅଧିକ ।