ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ କେତେ, ଏହି ଗରିବ ମୁସଲିମ ଦେଶର ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆରେ…
ଏହି ଗରିବ ମୁସଲିମ ଦେଶର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
୨୦୨୧ ରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ, ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁଦ୍ରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ଗରିବ ଦେଶ, ତଥାପି ଏହାର ମୁଦ୍ରା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।
XE.com ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ୧ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କା ୩୩ ପଇସା ସହିତ ସମାନ, ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୧ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ୦.୭୫ ପଇସା।
ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ତାଲିବାନ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା କିପରି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବେକାରୀ, ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ଅଛି। ତାଲିବାନ ସରକାର ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହା ଦେଶ ଭିତରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଆଫଗାନ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର: ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଭାରତରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷା ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ।
ଏହି ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୩ ଟଙ୍କା ୧୭ ପଇସା, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କା ୩୭ ପଇସା।