ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସରେ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ମାସିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି? ଦରମା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଠୋ ଠୋ ମାରି ହସିବେ
ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳସାଲାରି କେତେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସରେ ହାବିଲଦାର ପଦବୀକୁ ସାଧାରଣତଃ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପରେ ଏକ ଜୁନିଅର ସୁପରଭାଇଜରୀ ପଦବୀ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଦଳ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ଦାୟିତ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ପଦବୀ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
PunjabPoliceJobs.com ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସର ପଦବୀ କନଷ୍ଟେବଲ BPS-୫ ରୁ BPS-୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ହାବିଲଦାର କିମ୍ବା ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ BPS-୭ ରୁ BPS-୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ଥାଏ। ଏହି ପଦବୀ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଏ।
୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ମୂଳ ଦରମା ସ୍କେଲ ଅନୁଯାୟୀ, BPS-୭ ରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିର ମୂଳ ଦରମା ₹୧୬,୩୧୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ₹୯୧୦, ଯାହା ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ₹୪୯,୬୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଭତ୍ତା ସମେତ ଜଣେ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା (ମୋଟ) ₹୪୫,୦୦୦ ରୁ ₹୫୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଜବ୍ସ ଆଲର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ହାରାହାରି ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୪୫,୦୦୦-₹୫୦,୦୦୦। ମୁଖ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ₹୩,୦୦୦-₹୬,୦୦୦ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା, ₹୧,୫୦୦-₹୨,୫୦୦ ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭତ୍ତା, ୟୁନିଫର୍ମ ଭତ୍ତା, ଆଡହକ୍ ରିଲିଫ୍ (୨୦୨୫ ରେ ୧୦%), ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୋଟ ଦରମା ₹୪୨,୦୦୦ ରୁ ₹୫୮,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସରେ, ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ (BPS-୭) ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ₹୪୨,୦୦୦–₹୪୮,୦୦୦ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଟିକିଏ ଅଧିକ। କେପି ଏବଂ ସିନ୍ଧରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ୫-୧୦% ଅଧିକ।
ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲେ ପେନସନ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ୨୦୨୫ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଆଡହକ୍ ଭତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ହାବିଲଦାର ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାସିକ ₹୪୫,୦୦୦-₹୬୦,୦୦୦ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଭାରତ ତୁଳନାରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।