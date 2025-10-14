ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ପାଆନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍, ଦରମା ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
ପାଣି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ମିଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ହୁଏତ ଅନେକ ଥର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଓଭର ସରିଯାଏ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମଜା କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଣି ଦେଉଥିବା ପିଲାଟି କେବଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି?
ହଁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ୧୨ତମ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ପାଣି ଧରି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଦଳର ଦ୍ୱାଦଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଖେଳାଳି ରିଜର୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପାଣି ପରିବେଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ।
ଦ୍ୱାଦଶ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେପରିକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ, ଉପକରଣ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆଘାତ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
ବିସିସିଆଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫିସ୍:
ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ BCCI ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: A+, A, ଏବଂ B।
ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ୧.୫ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା, ଏକ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ୬ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା।
ତଥାପି, ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଏବଂ ଦୈନିକ ଆଲାଉନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବିସିସିଆଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଲାଉନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ରୁ ୫୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ।
IPLରେ ପେମେଣ୍ଟ କିପରି କରାଯାଏ:
IPLରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଦିଆଯାଏ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତୁ କି ନ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୁରା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା ପାଆନ୍ତି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର IPL ଚୁକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ପୁରା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାନ ପରିମାଣ ଦରମା ପାଇବେ।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର:
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି କିମ୍ବା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଭଳି ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଦିଆଯାଏ। ହାରାହାରି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୨୫ ହଜାର ରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ, ପାଣି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗଣାରେ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ; ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରମା ମିଳେ।