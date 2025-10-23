GK: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ; ଲିମିଟ ଜାଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବାନ୍ଧି ନେବେ ଆୟକର ବିଭାଗ!
Cash Deposit Rules: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିପାରିବେ?
Cash Deposit Rules: ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିପାରିବେ?
କଳାଧନ ଏବଂ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆୟକର ବିଭାଗ ନଗଦ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖେ। ଆଜି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ:ବ୍ୟାଙ୍କ ନଗଦ ଜମା ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର କାରବାର ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ସୀମା : ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବାଲାନ୍ସ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରିବ। ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜମା ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ।
ଚାଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୀମା : ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସୀମା ଆହୁରି ଅଧିକ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ନଗଦ ଜମା ସୀମା ୫୦ ଲକ୍ଷ। ଯଦି ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ନଗଦ ଜମା ମେସିନ୍ ଏବଂ ATM ସୀମା : ଯଦି ଆପଣ ଟେଲର ବଦଳରେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଜମା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ସୀମା ଅଛି। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି CDM ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। SBI ଏକ ATM ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଆୟକର ବିଭାଗର ଭୂମିକା କ’ଣ: ଆୟକର ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୈଧ ଜମା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ହିସାବ ବାହାରେ ଥିବା ପାଣ୍ଠି ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଜମା ରିପୋର୍ଟିଂ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପାଇବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଆପଣ ୧ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଜମା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଆୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ।ମେଳ ନ ଖାଇଲେ ଟିକସ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରେ।