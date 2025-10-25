୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ Google AdSense

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ହେଉ, ୱେବସାଇଟ୍ ଚଲାଇବା ହେଉ, କିମ୍ବା YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ, Google AdSense କୁ ଆୟର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, Google AdSense ୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଏ?

କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆସେ ଟଙ୍କା: 

Google AdSense ରୋଜଗାର ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଗ।

ଆସନ୍ତୁ ଏକ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଏ, ତେବେ ଆପଣ ହାରାହାରି ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରୁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

ଏହି ଟଙ୍କା ଭିଡିଓର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ, AdSense ଆୟ ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ପରିସର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବର୍ଗ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। Google ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ୟୁକେ ପରି ଦେଶରୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାପନ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ କମ୍ ହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ।

ରୋଜଗାରର ରେଞ୍ଜ: 

ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ରୋଜଗାର CPM (ପ୍ରତି ହଜାର ଇମ୍ପ୍ରେସନର ମୂଲ୍ୟ) ଏବଂ CPC (ପ୍ରତି କ୍ଲିକ୍ ମୂଲ୍ୟ) ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ହାରାହାରି ୧ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ୧୦ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଟଙ୍କା।

କିନ୍ତୁ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟଟି ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର, ଯେପରିକି ବୀମା, ଋଣ, କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ତେବେ ଏହି ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କିମ୍ବା ତିନିଗୁଣ ହୋଇପାରେ।

ଜଣେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି: 

ସମାନ ନୀତି YouTube ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଭଲ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ।

ହେଲେ ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍କିପେବଲ୍ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ Google AdSense ପ୍ରତି ୧୦,୦୦0 ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କେତେ ଦେୟ ଦିଏ, ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥିର ପରିମାଣ ନାହିଁ।

ଏହା ୩୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗୁଣବତ୍ତା, ଏହାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ନିହିତ।

