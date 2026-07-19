ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ପୁଣିଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନଶନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ବିଶେଷକରି, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରୋଜଗାର ଉପରେ ସେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ‘ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ’ ନାମକ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୁ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଅଛି; ସେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବକ୍ତୃତା, ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

YouTube ଇନକମରେ କ’ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡେ:

ଭାରତରେ YouTube, AdSense, ପ୍ରାୟୋଜକତା, ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଆୟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ।

ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିବା ପରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ନିଟ୍ ଆୟ ଉପରେ କର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କାରବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ GST ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

କ’ଣ ସୋନମ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ନିଜେ ଅନେକ ଥର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି।

ଯଦିଓ ଲଦାଖର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟକର ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

୫୦ ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ…

ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍…

1 of 31,613