ଋଣ ଜାଲରେ ଫସିଲା ଆମେରିକା, ୩୯ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରଜ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଯାଏଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୁଧବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮) ଦିନ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ଋଣ ୩୯ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଟିକସ ଆଇନ ପାସ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରବାସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି:
ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା AP ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସରକାରୀ ଋଣର ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ ଋଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଋଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିବେଶ ପାଇଁ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକର ଫଳସ୍ୱରୂପ କମ ମଜୁରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବଜେଟର ସମର୍ଥକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣ ଏବଂ ସୁଧ ଦେୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।
ପିଟର ଜି. ପିଟରସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିଇଓ ମାଇକେଲ ପିଟରସନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ହାର ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପକାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଋଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ୪୦ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିନା ଟ୍ରିଲିୟନ ଋଣ ନେବା କେବଳ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି:
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କେଭିନ୍ ହାସେଟ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ଏହି ଋଣ ଉଭୟ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ, ମହାମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାପକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଟିକସ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ଋଣ ୩୮ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ୩୭ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା।