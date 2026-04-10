ହର୍ମୁଜ୍ ରୁ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା! ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିଦେଉଛି ଇରାନ? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହଜିଲାନି ନିଦ!

ହରମୁଜ୍ ଟୋଲ୍ ରୁ ଇରାନ୍ ଆୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ତୈଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ୍ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଟୋଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନର ଦୈନିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ସଂଖ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।

ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ୩୦% LNG ଏହା ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଜୀବନରେଖା କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଦିନରେ, ଡଜନ ଡଜନ ବଡ଼ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଯୋଗାଣ କରେ।

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରୁଛି: ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୧୫ଟି ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ସମୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୯୦% ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୮୦ ରୁ ୧୩୦ କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ୧୪୦ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାତାୟାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜାହାଜ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା : ଯଦିଓ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ୪୦ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଇରାନ ଏବେ ଜାହାଜଗୁଡିକ ଉପରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, କେବଳ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଜାହାଜଗୁଡିକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଶହ ଶହ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଡଜନ ଡଜନ ଚୀନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ହରମୁଜରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ତାର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $୧ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ। କିଛି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପ୍ରତି ଜାହାଜ ପାଇଁ $୨ ନିୟୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଇରାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହର୍ମୁଜରୁ କେତେ ଲାଭ ପାଏ: ଯଦି ଏହି ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନର ଦୈନିକ ରାଜସ୍ୱରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ। ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଟୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ $୨୦ ରୁ $୨୧.୫ ନିୟୁତ ଆୟ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ₹୧୬୦ ଏବଂ ₹୧୮୦କୋଟି ହେବ। ଏହି ଆୟ କେବଳ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଲ ବିକ୍ରୟଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ।

ପୂର୍ବରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ଇରାନ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତୈଳ ରପ୍ତାନିରୁ ପ୍ରାୟ $୪୧.୧ ବିଲିୟନ ଏବଂ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ $୪୬.୭ ବିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଏହାର ଦୈନିକ ତୈଳ ରାଜସ୍ୱ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ $୧୩୯ ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇରାନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧.୬ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ତେଣୁ, ଟୋଲରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 25,676