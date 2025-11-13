ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ BCCI; ମୋଟ ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ…

ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କେତେ ଟଙ୍କା ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୁଲ୍ଯ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ?

କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ କୌଣସି ମ୍ଯାଚ ପାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କିଛି ବି ବ୍ଯାଘାତ ଘଟେ ତେବେ ସେଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡେ।

ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦେଶରେ ଥିବା ଖେଳାଳିହ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୬ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ; ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ…

IPL AUCTION 2026: କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ…

କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ: ଯେକୌଣସି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆୟୋଜକ ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦଳ କେଉଁଠି ରହିବ, ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି।

ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ – ଦଳର ହୋଟେଲ, ବସ୍, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଚାରିପାଖରେ ବହୁ ସ୍ତରର ପୋଲିସ ଏବଂ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଟ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି।

କିଏ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦାୟିତ୍ବ ବୁଝିଥାଆନ୍ତି : ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦାୟୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରେ, BCCI ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରେ।

ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡର ECB ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର PCB ସହିତ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଆନ୍ତି।

କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ: ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଫ୍ଯାନ୍ସ ଓ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସର୍ବାସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଦେଖାମିଳେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଭିଡ ହୋଇଥାଏ।

ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହା ଏକ ଛୋଟିଆ କାମ, ଜମା ସେପରି ନୁହେଁ , ଏଥି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ରକମର ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ।

ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗସ୍ତରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 20 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ, ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ ଗାଡି, ହୋଟେଲରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ।

ଯଦି ଦେଶ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2009 ରେ ଲାହୋରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦେଶୀ ଦଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବଢାଯାଇଛି, ଏପରିକି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ମଧ୍ୟ ବଢାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଜ ପରେ, ବୋର୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

୬ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ; ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ…

IPL AUCTION 2026: କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ…

IPL 2026: KKRରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ନିଲାମ…

IND vs SA: ୩ ସ୍ପିନର, ୨ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର……

1 of 2,468