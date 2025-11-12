EXIT POLL କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି
ଜାଣନ୍ତୁ EXIT POLL ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ।
ବିହାର: ଆଜିକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ତଥାପି, ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ନାମକ ଏକ ପୋଲ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ।
ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରକାର ଗଠନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏହା କିପରି କରାଯାଏ?
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ କିପରି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା।
ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଆକଳନ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ନିର୍ବାଚନ ଦିନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖାଯାଏ।
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପେଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ମାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ଏହି ସର୍ଭେଗୁଡ଼ିକ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୋଟଦାନ ଦିନ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ଭୋଟଦାନର ଶେଷ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଆଶାର ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ।
ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ:
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ନମୁନା ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନମୁନା ଆକାର ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।
ନମୁନା ଆକାର ଏହା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ୭୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ କରେ, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ରୁ ୩ କୋଟି ହେବ।
ଯଦି ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ୫ ରୁ ୧୦ କୋଟି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହା କେବଳ ଏକ ଆକଳନ।