ନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, Election ପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ହିସାବ

ନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, Election ପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ହିସାବ
ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଚାର, ରାଲି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆଜି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏକ ଦଳ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ହିସାବ କିପରି କରାଯାଏ।
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ?
ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଚାର, ରାଲି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଭଳି ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ୭୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ₹୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୀମା ତଳେ ଥିବା ଅବଦାନକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇପାରିବ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କଠୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମାର ଅଧୀନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ₹9.5 ନିୟୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ସୀମା ₹7.5 ନିୟୁତ ରଖାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ₹4 ନିୟୁତ ଏବଂ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ₹2.8 ନିୟୁତ ସୀମା ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହିସାବ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତଦାରଖ
ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଏହା ସହିତ, ₹10,000 ରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆୟକର ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଭଳି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନଗଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବୈଧ କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।