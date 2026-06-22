FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକା, ଜାଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ

କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ ୧୨ ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦଳ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି: ଫୁଟବଲ୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବିଜେତା ଦଳ କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବ, ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ କ୍ରିକେଟରେ ତାହା ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।

ଫିଫା ବିଜେତା ଦଳ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ କାରର ଟାଙ୍କିରେ ଡିଜେଲ…

ପୁଣି ହୋଇପାରେ LPG ସଙ୍କଟ ! କତାର ଗ୍ୟାସ…

୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜିତିବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୪୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟବଲର ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ବିପୁଳ ଟେଲିଭିଜନ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟୋଜକ ରାଜସ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଏହି ପୁରସ୍କାର କେବଳ ବିଜେତା ଦଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟୋଜକତା ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ସଂଘରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।

କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅପେକ୍ଷା ୧୨ ଗୁଣା ଅଧିକ:

ବିଶ୍ୱ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ତୁଳନା ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଜାଗର କରେ।

୨୦୨୩ ICC ODI କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳ ୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୩୩-୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ବିପରୀତରେ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳ ସେହି ପରିମାଣର ୧୨ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ।

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ପୁରସ୍କାର:

FIFA ର ପୁରସ୍କାର ଗଠନର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରାଶି ମିଳିବ।

ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମିଳିବ, ଯାହା ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ରାଶି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ।

ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ:

୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୮୭୧ ନିୟୁତ ଡଲାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଶି ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ରାଶିଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ।

କୁହାଯାଏ ଯେ ଫିଫାର ବଣ୍ଟନ ବଜେଟ୍ ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ଏବଂ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ତୁଳନା:

ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ରାୟ ୨.୬୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାଏ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୨୩.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା FIFA ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ମାତ୍ର।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ କାରର ଟାଙ୍କିରେ ଡିଜେଲ…

ପୁଣି ହୋଇପାରେ LPG ସଙ୍କଟ ! କତାର ଗ୍ୟାସ…

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ନୂଆ CEO କୁନାଲ ଶାହ କିଏ?…

ମମତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦରୁ ହଟାଗଲା, ଅଭିଷେକ…

1 of 9,423