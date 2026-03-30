ରାଫେଲ ଠାରୁ କେତେ ଖତରନାକ୍ KF-୨୧? ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏସିଆର ଏହିସବୁ ଦେଶ…
ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ର ପାୱାର କେତେ? ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ୪.୫ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ KF-୨୧ ବୋରାମାଇକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି।
କୋରିଆ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (KAI) ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଗ୍ୟୋଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ସାଚୟୋନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାରେ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
‘ଦି ୱାର ଜୋନ୍’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, KF-୨୧ ହେଉଛି ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଯାହା ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁ ବିମାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ।
ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିକଶିତ କରିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି F-୪ ଏବଂ F-୫ ପରି ପୁରୁଣା ବିମାନକୁ ବଦଳାଇବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏକ ଦୃଢ଼, ସ୍ୱଦେଶୀ ବାୟୁସେନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର।
KF-୨୧ ହେଉଛି ଏକ ୪.୫ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ବିମାନ ଯେପରିକି F-୩୫ ଲାଇଟନିଂ II ଠାରୁ ଟିକିଏ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଗୁପ୍ତ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
KF-୨୧ ଜେଟ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
KF-୨୧ ଜେଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ପ୍ରାୟ ମାକ୍ ୧.୮ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ କିଲୋମିଟର, ଏହାକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଏହା ଏକ AESA ରାଡାର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ବହୁ ଦୂରତାରୁ ଶତ୍ରୁ ବିମାନକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ କୌଶଳଗତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବାୟୁରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାୟୁରୁ ଭୂମି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ବହନ କରିପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଏହାର ଗୁପ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
KF-୨୧ ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ଥ୍ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ; ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖେ।
ରାଫେଲର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
ରାଫେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏଥିରେ ମିଟିଓର ଭଳି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ୧୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଶତ୍ରୁ ବିମାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ।
ଏହା ସହିତ ଏହା SCALP କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ।
MICA କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକଟ ଦୂରତା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବିମାନଟି RBE୨-AA ରାଡାର ଭାବରେ ନାମିତ AESA ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ; ଏହି ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଦୂରତାରୁ ଶତ୍ରୁ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ।
ରାଫେଲରେ SPECTRA ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଶତ୍ରୁ ରାଡାର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରୁ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜେଟ୍କୁ ଲୁଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ପ୍ରାୟ ମାକ୍ ୧.୮ – ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସହିତ ସମାନ। ବିମାନଟି ଯୁଗ୍ମ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଥ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରେ।
KF-୨୧ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି:
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦାବି କରୁଛି ଯେ KF-୨୧ ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାଫେଲ ଏବଂ ୟୁରୋଫାଇଟର ଟାଇଫୁନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହିଛି।
ଯଦିଓ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଅଂଶଧନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ କ୍ରେତା ହୋଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ସାଉଦି ଆରବ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।